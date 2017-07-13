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سائق يقتل زميله بسبب أسبقية تحميل الركاب في منطقة 15 مايو

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مصراوي Masrawy

سائق يقتل زميله بسبب أسبقية تحميل الركاب في منطقة 15 مايو

02:51 م الخميس 13 يوليو 2017

سائق يقتل زميله بسبب أسبقية تحميل الركاب في منطقة 15 مايو

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

أنهى سائق حياة زميله، طعنا بـ"مطواة"، اليوم الخميس، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب داخل موقف بمنطقة 15 مايو جنوب القاهرة.

استقبلت مستشفى حلوان العام جثة (سعيد ف)، 25 سنة، سائق، متوفيا إثر إصابته بطعنة في الصدر، وكشفت تحريات رجال المباحث أنه أُصيب بمطواة قرن غزال إثر مشاجرة مع سائق آخر داخل الموقف يدعى (محمود ع، 30 سنة)، بسبب أولوية تحميل الركاب.

وأثبتت تحريات المباحث أن المتهم تعدى على زميلة بمطواة داخل الموقف أمام بعض السائقين والركاب التي لم تفلح محاولاتهم في الفصل بينهما أثناء المشادة التي بدأت بتراشق الألفاظ والشتائم وتطورت إلى معركة داخل الموقف انتهت بمقتل المجني عليه.

أمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بسرعة القبض على المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، بإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.​

 

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