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مسئولون أمريكيون وأفغان يبحثون تشكيل ائتلاف سياسي جديد

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مصراوي Masrawy

مسئولون أمريكيون وأفغان يبحثون تشكيل ائتلاف سياسي جديد

02:54 م الخميس 13 يوليو 2017

مسئولون أمريكيون وأفغان يبحثون تشكيل ائتلاف سياسي جديد

كابول (أ ش أ)
بحث القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى أفغانستان هوجو لورنس وحاج محمد محقق النائب الثاني للرئيس التنفيذي، اليوم الخميس في العاصمة كابول، مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تشكيل الجبهة السياسية الجديدة.

وأفاد مكتب النائب الثاني للرئيس التنفيذي -في بيان حسب ما نقلته وكالة (خامة برس) الأفغانية للأنباء- بأن الاجتماع بين الجانبين استمر لمدة ساعتين تقريبا.

وأضاف البيان أنه تم مناقشة الوضع السياسي والأمني الحالي وتنفيذ اتفاق الوحدة الوطنية وعملية تحقيق السلام والانتخابات القادمة للبرلمان ومجالس المقاطعات إلى جانب الانتخابات الرئاسية ومكافحة الفساد بالإضافة إلى قضايا أخرى خلال الاجتماع.

ولفت البيان إلى أن القضية التي تصدرت جدول أعمال الاجتماع كانت تشكيل الائتلاف السياسي الجديد، مضيفا أن الجانبين أكدا ضرورة حل القضايا القائمة من خلال المفاوضات.

يذكر أن تم تأسيس الجبهة السياسية الجديدة منذ أسبوعين، وتضم شخصيات سياسية رئيسية بينها النائب الأول للرئيس الأفغاني عبد الرشيد دوستم، وحاكم إقليم بلخ والرئيس التنفيذي لجامعة الإسلاميين عطا محمد نور، ونائب الرئيس التنفيذي حاج محمد محقق.

وفي السياق ذاته، قال قادة الأحزاب إن تشكيل الجبهة السياسية يهدف إلى إنقاذ البلاد من الأزمة الحالية.

وأثار تشكيل الجبهة السياسية ردود فعل متباينة.

وكان رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني فضل هادي مسلميار قد قال -في وقت سابق- إن المسئولين الحكوميين لا سيما قادة ، لا يمكن أن يلعبوا أدوار المعارضة والحكومة في السلطة، وحث أعضاء الائتلاف على الاستقالة من الحكومة.

هذا المحتوى من

Asha

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