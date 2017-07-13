حكاية 3 مشاهد لـ«دويتو العشاق» في الأهلي.. أبطالها متعب وغالي

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شهدت مباراة فريقي الأهلي ووادي دجلة، التي أُقيمت أمس الأربعاء، موقف رجولي من لاعبي القلعة الحمراء، بعد أن رفض حسام غالي، تسجيل الهدف الرابع، في مرمى دجلة، ويمرر الكرة لعماد متعب، الغائب عن المشاركة ليسجل الهدف وينهي المباراة بتقدم الفريق الأحمر.

وفاز الأهلي برباعية مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام، لحساب منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

الواقعة أثارت إعجاب مشجعي القلعة الحمراء، كونها ليست الأولى، فتاريخ «دويتو العشاق» شهد موقفين يستعرضهما «التحرير» كالتالي:

- السوبر المصري

في الخامس عشر من أكتوبر عام 2015، عندما تُوج الأهلي بلقب السوبر المصري، بالإمارات، بعد فوز الأحمر على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين، رفض عماد متعب استلام كأس البطولة، في وجود حسام غالي، قائد الفريق، والذي سُحبت منه شارة القيادة قبل شهور قليلة من هذا التتويج، على خلفية أزمة طرده في مباراة حرس الحدود بسبب واقعة "الشارة".

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وأصر متعب آنذاك، على أن يقوم غالي برفع كأس بطولة السوبر، في مشهد رائع ضرب به الثنائي نموذج في روح الحب بين لاعبي الفريق الواحد، وحصل خلالها حسام غالي على لقب رجل المباراة، بعد أدائه الرائع مع الفريق الأحمر.

- الدوري المصري

تكرر الموقف قبل أيام قليلة، بين متعب وغالي، حينما توج المارد الأحمر ببطولة الدوري رقم 39 في تاريخه، ظهر حسام غالي، قائد الأهلي، في لقطة أثارت إعجاب جماهير القلعة الحمراء، واحترامهم وهو يُعطي شارة القيادة للقناص عماد متعب، وسط إصرار شديد، حتى يرد له ما فعله الأخير معه قبل عامين في مباراة كأس السوبر التي أُقيمت بالإمارات.

مشهد متعب وغالي في أضفى أجواء رائعة، حيث جدد مشاعر الاحترام والتقدير من الملايين الأهلاوية للثنائي التاريخي الذي لم يبخل على النادي يومًا ويضرب دائمًا مثالًا في الإخلاص والولاء داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

يذكر أن عماد متعب اعتلى صدارة هدافي كأس مصر عبر تاريخها مناصفة مع عبد الحليم علي مهاجم الزمالك، بعدما وصل المتعب لهدفه الـ18 في كأس مصر، التي تعد أقدم بطولة والتي انطلقت عام 1921.