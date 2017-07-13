4 دوافع تقود الزمالك لعبور طلائع الجيش في الكأس

التحرير

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تتجه أنظار جماهير القلعة البيضاء صوب ملعب استاد «السلام» لمشاهدة لقاء فريقها أمام طلائع الجيش في ربع نهائي كأس مصر في تمام الساعة التاسعة مساء، اليوم الخميس.

ويسعي الزمالك لإنقاذ موسمه الكروي السئ حتى الآن بعدما فقد المنافسة علي لقب الدوري الذي توج به الأهلي، بالإضافة إلى الوداع المبكر لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، لذلك يأمل الفارس الأبيض في الحفاظ على بطولة الكأس الذي توج بها في آخر 4 سنوات كي لا يخرج هذا الموسم خالى الوفاض.

ويستعرض «التحرير» في السطور التالية 4 دوافع تقود الزمالك لعبورعقبه الجيش :

1- إستعادة الثقة ومصالحة الجماهير:

تعد مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش هي فرصه الأخيرة لإيناسيو المدير الفني للفريق الأبيض، خاصة بعد موجه الغضب الأخيرة عليه من مرتضى منصور، رئيس النادي بعد سلسة النتائج السلبية في البطولة الأفريقية، لذلك تمثل هذة المباراة خروج من عنق الزجاجة وطوق النجاه للفريق الأبيض لمصالحة جماهير القلعه البيضاء بالتأهل لنصف نهائي كأس مصر، وإستعادة الثقه والاتزان مرة أخري المفقود لدى الجهاز الفني ولاعبي الفريق بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا والهزة العنيفة التى ضربت القلعة البيضاء، وأدت لغضب جماهيري كبير على اللاعبين والجهاز الفنى وكذلك الإدارة برئاسة مرتضى منصور.

2- الحفاظ علي اللقب:

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يسعي نادي الزمالك في الحفاظ علي اللقب المحبب لدى جماهير القلعه البيضاء، والمضى قدما نحو اللقب الخامس على التوالى فى كأس مصر، لتحقيق إنجاز فريد فى تلك البطولة، كما أن بعد خروج الفريق الأبيض من البطولة الأفريقية وخسارة لقب الدوري، أثار موجهة غضب جماهير الزمالك، لذلك يحاول الزمالك إنقاذ موسمه الكروي السئ حتي الأن، ويعول مجلس الإدارة والجهاز الفني علي تحقيق بطولة كأس مصر آمالا كبيرة لتعويض كل إخفاقات الموسم الحالي.

3- إثبات الذات:

ستشهد مباراة الزمالك اليوم أمام الطلائع إشراك عدد من اللاعبين الغائبين عن اللعب أساسيا مع الفريق الأبيض خلال مباريات الفريق الموسم الحالي منهم الثنائي (محمد مجدي ومسعد) بالإضافة إلى (باولو وإبراهيم صلاح)، وسيحاول هؤلاء اللاعبين إثبات وجودهم وأحقيتهم في المشاركة وعدم الأستغناء عنهم في نهاية الموسم، خاصة بعد موجه الغضب من مرتضى منصور رئيس النادي علي عدد كبير من لاعبي الفريق الأول.

4- التاريخ في صالح الفريق الأبيض:

تأهل الزمالك للدور ربع نصف النهائي «71» مرة فى تاريخه، وللموسم الخامس على التوالى، بينما يتواجد طلائع الجيش للمرة الرابعة فقط فى ربع النهائي، وتعتبر مواجهة اليوم هى الثالثة بين الفريقين فى كأس مصر، كانت الأولى فى الدور الأول عام 1958 وكانت أول ظهور رسمى للجيش فى مسابقة كأس مصر وكان يلعب وقتها فى القسم الثانى، وفاز الزمالك 2\1، وكانت المواجهة الثانية فى نصف نهائى "2013" وفاز الزمالك بنفس النتيجة أيضا بإستاد الجونة، والطريف أن الفريق الأبيض في هذين العامين توج بلقب الكأس.