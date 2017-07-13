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التشكيل المتوقع للزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الكأس

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التشكيل المتوقع للزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الكأس التشكيل المتوقع للزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الكأس

التحرير

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 يلتقى فى التاسعة مساء اليوم الخميس، فريق مع نظيره طلائع الجيش بملعب السلام ضمن مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس ، ويفتقد  الفريق الأبيض في هذا اللقاء لجهود كلا من: محمود جنش حارس المرمى، وعلى فتحي، ومحمود دونجا، وأيمن حفني، ومحمد إبراهيم، وطارق حامد، ومصطفى فتحي للإصابة، وباسم مرسي للإيقاف، وكلاً من شوقي السعيد وإسلام جمال وأحمد جعفر لأسباب فنية.

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني لنادي الزمالك بهذه التشكيلة :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

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خط الدفاع : محمد ناصف - علي جبر - محمد مجدي - أسامة إبراهيم.

خط الوسط : إبراهيم صلاح - معروف يوسف - محمود عبد الرازق «شيكابالا» - محمد مسعد.

خط الهجوم: ستانلي - حسام باولو.

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التحرير

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