اليوم.. النصر للتعدين يستضيف سموحة في الدوري الممتاز

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يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي النصر للتعدين، نظيره سموحة، علي ستاد أسوان، اليوم الخميس، في تمام الساعة الـ 6.30 مساءً، ضمن مباريات الجولة الجولة الرابعة والثلاثين (الأخيرة) في الدوري الممتاز.

وكانت قد إنتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين، بفوز سموحة بهدفين لهدف، أحرز أحرز هدفي الفريق السكندري إسلام محارب ومحمود سيد، بينما أحرز هدف النصر للتعدين، أحمد مدبولي من ضربة جزاء، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السابعة عشر، على ستاد حرس الحدود (المكس).

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ويخوض نادي النصر للتعدين اللقاء تحصيل حاصل بعد تأكد هبوطه الي الدرجة الثانية رفقة ناديي أسوان والشرقية، حيث أن الفريق يأتي في المركز السابع عشر، برصيد 26 نقطة.

في المقابل يحتل سموحة بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان، المركز السادس برصيد 54، خلف الإسماعيلي الخامس برصيد 54 نقطة، والمصري البورسعيدي الرابع برصيد 62 نقطة.