الأزمات تحاصر مجلس الجبلاية بسبب قيد اللاعبين

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لا تزال الحيرة تسيطر على مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري بسبب مواعيد فتح باب القيد للانتقالات الصيفية.

ويرغب بعض الأعضاء في فتح باب القيد في الأول من شهر أغسطس المقبل، أي بعد انتهاء مسابقة الدوري.

ونشبت بعض الخلافات بين أعضاء مجلس إدارة الجبلاية، في اجتماع الاثنين الماضي، بسبب الانقسام حول فتح باب القيد، قبل انتهاء مسابقة كأس مصر.

ويرغب مجدي عبد الغني، عضو المجلس، في فتح باب القيد حتى يتمكن النادي الأهلي من تسجيل لاعبيه الجدد قبل غلق باب القيد الإفريقي يوم 5 من شهر أغسطس المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعترض فيه بعض الأعضاء على فتح باب القيد قبل انتهاء جميع المسابقات المحلية، تجنبًا لمشاركة لاعب في بطولة الكأس مع فريقين مختلفين.

ويرصد "التحرير" الأزمات التي تُحاصر اتحاد الكرة، بسبب فتح باب القيد.

أزمة الكأس

تعتبر مسابقة كأس مصر امتدادا للموسم الحالي، وعليه لا يحق مشاركة أي لاعبين جدد، خصوصًا في ظل عدم الانتهاء من المسابقات المحلية بأكملها.

ويقع اتحاد كرة القدم في أزمة كل موسم، حيث إنه مع فتح باب القيد تتمكن الأندية التي تشارك في إفريقيا من تسجيل لاعبيها، لنجد لاعبًا يشارك مع فريقين في الكأس.

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ويرغب بعض الأعضاء في عدم فتح باب القيد، تجنبًا لإثارة الأزمات مع الأندية في الفترة المقبلة.

تكافؤ الفرص

اقترح بعض الأعضاء فكرة فتح قيد استثنائي للنادي الأهلي، حتى يتمكن من قيد لاعبيه إفريقيا.

وألمح مصدر داخل اتحاد كرة القدم المصري إلى إمكانية مشاركة وليد أزارو، لاعب الأهلي الجديد، في مباريات كأس مصر المقبلة.

وتتجه النية لدى مسؤولي الجبلاية لوضع بند يتمثل في أحقية مشاركة أي لاعب داخل الأهلي في الكأس تم التعاقد معه من خارج مصر، وهو ما يطبق على أزارو، القادم من فريق الدفاع الجديدي المغربي.

ويخل هذا المبدأ بتكافؤ الفرص، حيث سيتم السماح للنادي الأهلي بمفرده بمشاركة لاعب جديد على عكس باقي الأندية المشاركة في البطولة.

اعتراض الزمالك

لن يمر فتح القيد للنادي الأهلي مرور الكرام على مسؤولي نادي الزمالك، فمن المؤكد أنهم سيعترضون عليه. وقد يطلب نادي الزمالك عدم مشاركة أي لاعب سواء داخل مصر أو خارجها في مسابقة كأس مصر، على أن يكون القيد للأهلي من أجل إفريقيا فقط.