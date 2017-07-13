أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: من نسى التسمية على ذبح الأضحية فهي "حلال" - لعلهم يفقهون -
تعرّف على حكم الانتفاع أو بيع جلود الأضحية - لعلهم يفقهون -
السلطات الألمانية تكتشف 30 لاجئا إفريقيًا تسللوا في قطار بضائع -
انعقاد الاجتماع الأول للجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة -
حكم ذبح الأضحية ليلا: مكروة ومحرم ويجوز - لعلهم يفقهون -
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"لجنة الأراضي": 91 ألف حالة تعدٍ على أراضي طرح النهر في 13 محافظة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"لجنة الأراضي": 91 ألف حالة تعدٍ على أراضي طرح النهر في 13 محافظة

02:31 م الخميس 13 يوليه 2017

كتبت - مروة الفخراني:

كشف تقرير تلقته لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن إجمالي التعديات على أراضي طرح النهر والجزر النيلية التي تم طرحها في 13 محافظة بلغت 91 ألفا و463 حالة، ووصلت مساحة الأراضي المتعدى عليها أكثر من 26 ألف فدان زراعي بجانب 4.5 مليون متر مربع أراضي بناء.

وأوضح التقرير - الذي قدمه رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، المسئول عن الحصر الدكتور حسن فولي - أن هناك ثلاث محافظات متبقية هي القاهرة، بني سويف، والأقصر، ويجري الآن التنسيق معهم لحصر حالات التعدي بها لتكتمل بذلك عملية الحصر الشامل الذي يجري لأول مرة بتكليف اللجنة علي مستوى الـ16 محافظة يوجد بها أراضي طرح النهر.

وقررت اللجنة - أيضا - مراجعة التقديرات السابقة لمقابل حق الانتفاع المربوط لهذه المساحات ووضع مقابل للحالات التي تم رصدها في الحصر الجديد، حفاظا على حقوق الدولة، وذلك دون التهاون في إزالة أي تعديات أو إشغالات على المنطقة المحظورة على جانبي النيل بامتداد 30 مترا.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح باضطلاع المحافظات بعمليات تقنين الإشغالات الموجودة على أراضي الدولة، طلبت اللجنة من وزارة الموارد المائية والري الري إمداد المحافظين بلائحة التعامل على منافع الري للاسترشاد بها في تحديد مقابل الانتفاع او الغرامات، حسب بيان وصل مصراوي نسخة منه اليوم الخميس.

وتيسيرا على المحافظين في استغلال الأراضي الفضاء لإقامة مشروعات خدمية وتنموية لصالح المواطنين، تم التنسيق مع هيئة المساحة لإعفاء المحافظات من رسوم الرفع المساحي لنقل ملكية هذه الأراضي وتسجيلها، لما تمثله هذه الرسوم من ضغط على الميزانيات المخصصة للمشروعات التي لا تستهدف الربح، وإنما خدمة المصريين.

وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة استغلال واستثمار أراضي الدولة، قررت اللجنة عقد اجتماع لممثلي كل جهات الولاية علي اراضي الدولة وبحضور وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف وعدد من المحافظين لمناقشة كل المعوقات التي تواجههم في العمل، وكذلك وضع آلية تضمن التنسيق الكامل بين المحافظين وجهات الولاية في هذا الملف، بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن التيسير على المواطنين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قائد القوات متعددة الجنسيات يصل القاهرة لتفقد مقار القوات الدولية

    أخبار

  • حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات في القاهرة الجديدة

    أخبار

  • الصحة: إطلاق قوافل طبية مجانية للمناطق المحرومة في 12 محافظة

    أخبار

  • ​"استرداد أراضي الدولة" توجه لجان المحافظات بسرعة فحص طلبات التقنين

    أخبار

إعلان

cc5c05f87e.jpg
5e9836b95f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية

الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك

السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك

رئيس تشاد يشيد بدور السيسي في حل أزمات إفريقيا والشرق الأوسط

رئيس تشاد يشيد بدور السيسي في حل أزمات إفريقيا والشرق الأوسط