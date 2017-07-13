رئيس المجلس الأوروبي: "نقف بثبات وراء أوكرانيا"

موسكو - (د ب أ):

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الخميس، خلال زيارة لكييف إن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة سيادة أوكرانيا على أراضيها في مواجهة العدوان الروسي.

وقال توسك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر تم بثه عبر التليفزيون :"نقف بثبات وراء أوكرانيا".

وأضاف: "لا نعترف بضم القرم غير المشروع"، مشيرا إلى شبه الجزيرة الواقعة جنوبي أوكرانيا والتي ضمتها روسيا قبل ثلاثة أعوام في خطوة أثارت الغضب في الغرب.

وقال توسك: "اليوم يمكنني أن أرى بوضوح أنكم لن تهزموا على يد عدو خارجي.. إنكم أقوياء للغاية".

ويقاتل الجيش الأوكراني الانفصاليين المدعومين من روسيا بالقرب من الحدود الروسية منذ ثلاثة أعوام.

ولقي نحو 10 آلاف شخص حتفهم جراء الصراعات التي بدأت عندما أطاحت أوكرانيا برئيسها السابق المدعوم من روسيا وسط احتجاجات حاشدة دعت إلى علاقات أقرب مع الغرب.

وعزز الاتحاد الأوروبي علاقاته مع أوكرانيا في الأيام الأخيرة عبر استكمال تبني اتفاق شراكة مع الجمهورية السوفيتية سابقا.

وكان الجدل حول الاتفاق قد حفز الأزمة السياسية الأوكرانية قبل ثلاثة أعوام ، حيث أدى إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق فيكتور يانوكوفيتش الذي رغب في تأجيل الاتفاق لأجل غير مسمى لصالح علاقات أقرب مع روسيا.