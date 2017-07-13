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ريال مدريد يرفع الراية البيضاء أمام مانشستر يونايتد

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ريال مدريد يرفع الراية البيضاء أمام مانشستر يونايتد ريال مدريد يرفع الراية البيضاء أمام مانشستر يونايتد

التحرير

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ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد الإسباني، صرف النظر عن التعاقد مع مواطنه ديفيد دي خيا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة أن مسئولي ريال مدريد عادوا للتفاوض مع مانشستر يونايتد بشأن التعاقد مع الحارس الإسباني، ولكن إدارة الشياطين الحمر رفضت مسألة الاستغناء عن دي خيا.

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وأشارت ديلي ستار إلى أن دي خيا صاحب الـ26 عامًا، يرغب في الاستمرار فترة أكثر مع مانشستر يونايتد، بعد أن شهد العديد من التغييرات من خلال التأهل لدوري الأبطال مرة أخرى، بالإضافة لاستقدام لاعبين مميزين مثل بول بوجبا وروميلو لوكاكو.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يبحث عن حارس مرمى ليكون هو البديل الثاني للكوستاريكي كيلور نافاس، ووقع الاختيار على الشاب الإسباني كيبا أريزابالاجا، صاحب الـ22 عامًا، الذي يلعب في صفوف أتلتيك بيلباو.

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التحرير

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