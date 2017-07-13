بالصور.. أسماء أوائل "الثانوية الأزهرية"
بالصور.. أسماء أوائل "الثانوية الأزهرية"
02:14 م الخميس 13 يوليو 2017
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كتب ـــ محمود مصطفى:
أعلن الأزهر الشريف، أسماء أوائل الشهادة الثانوية في شعب "العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية".
وينشر مصراوي أسماء مَن حصلوا على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية:
1- الشعبة الإسلامية
المنطقة: الإسكندرية
المعهد: الشعبة الإسلامية بالإسكندرية
الاسم: محمد أحمد عبد الوهاب السيد
المجموع: 646
2- القسم الأدبي (مبصر):
المنطقة: القاهرة
المعهد: ف/ القطامية النموذجي (الكويتي)
الاسم: سهيلة مجدي فاروق سعد
المجموع: 612
3- القسم الأدبي (كفيف):
المنطقة: الشرقية
المعهد: ف / الروضة بالشرقية
الاسم: أمل محمد أحمد عبد الغفار فوده
المجموع: 583
4- القسم العلمي:
المنطقة: الدقهلية
المعهد: ف/ شبراهور
الاسم: إيمان عزيز محمود حسن كاشف
المجموع: 648
من جانبها، قالت مصادر مطلعة لمصراوي، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، ظهر السبت المقبل.
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