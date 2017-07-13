بالصور.. أسماء أوائل "الثانوية الأزهرية"

كتب ـــ محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف، أسماء أوائل الشهادة الثانوية في شعب "العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية".

وينشر مصراوي أسماء مَن حصلوا على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية:

1- الشعبة الإسلامية

المنطقة: الإسكندرية

المعهد: الشعبة الإسلامية بالإسكندرية

الاسم: محمد أحمد عبد الوهاب السيد

المجموع: 646

2- القسم الأدبي (مبصر):

المنطقة: القاهرة

المعهد: ف/ القطامية النموذجي (الكويتي)

الاسم: سهيلة مجدي فاروق سعد

المجموع: 612

3- القسم الأدبي (كفيف):

المنطقة: الشرقية

المعهد: ف / الروضة بالشرقية

الاسم: أمل محمد أحمد عبد الغفار فوده

المجموع: 583

4- القسم العلمي:

المنطقة: الدقهلية

المعهد: ف/ شبراهور

الاسم: إيمان عزيز محمود حسن كاشف

المجموع: 648

من جانبها، قالت مصادر مطلعة لمصراوي، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، ظهر السبت المقبل.