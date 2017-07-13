بالصور.. وزير الزراعة يفتتح معرض "أجرينا" الدولي

كتب - أحمد مسعد:

تصوير - نادر نبيل:

افتتح الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، معرض "أجرينا الدولي" للدواجن والماشية والأسماك، الذي يستمر لمدة 3 أيام في الفترة من 13 إلى 15 يوليو الحالي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

ورافق الوزير خلال افتتاح المعرض الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة لشؤن الثروة الحيوانية والداجنة، وعدد من أصحاب شركات الدواجن.

ويشارك في المعرض قرابة 600 شركة محلية وأجنبية.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، إن الهدف من المعرض هو النهوض بصناعة الدواجن والإنتاج الحيواني والثروة السمكية، لافتة إلى أهمية زيادة الإنتاج من اللحوم والدواجن لتوفير احتياجات المواطنين.

وأضافت محرز إلى أن تحسن هذه الصناعة والوصول إلى معدلات إنتاج كبري يؤدي إلى تخفيض الأسعار.