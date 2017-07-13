رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع معالجة المياه بمصرف "بحر البقر – شرق القناة"

كتب - محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الخميس؛ لمناقشة المقترحات المتعلقة بإقامة مشروع لمعالجة المياه بمصرف بحر البقر – شرق القناة، وذلك بحضور وزيري الإسكان، والزراعة ورئيس المركز القومى للبحوث، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض العديد من المقترحات الخاصة بإقامة مشروع لمعالجة المياه بالمصرف الذي يعانى من التلوث نتيجة الصرف الزراعي والصناعي والصحي، بما يسهم في التغلب على مشكلات المياه به وتعظيم الاستفادة منها واستغلالها في بعض المجالات التي من الممكن استخدامها لمياه الصرف بعد معالجتها.

وتمت الاشارة خلال الاجتماع إلى النتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة المشكلة من عدد من الوزارات حول جودة المياه بالمصرف، وذلك بعد قيامها بإجراء العديد من التحاليل للوقوف على طبيعة المياه ومدى ملائمتها لاعادة استخدمها مرة أخرى بعد معالجتها في عدة أغراض.

وطالب رئيس الوزراء بإجراء دراسات فنية وبيئية إضافية خاصة بإقامة المشروع، وإعداد تقرير متكامل حوله يتضمن الآثار البيئية ونوعية المعالجة المطلوبة للمياه أخذاً في الاعتبار الاستخدامات المتوقعة لها، مع تقديم عرض تفصيلي حول الأساليب التكنولوجية التي سوف تطبق في المشروع.

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