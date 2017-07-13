أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: من نسى التسمية على ذبح الأضحية فهي "حلال" - لعلهم يفقهون -
تعرّف على حكم الانتفاع أو بيع جلود الأضحية - لعلهم يفقهون -
السلطات الألمانية تكتشف 30 لاجئا إفريقيًا تسللوا في قطار بضائع -
انعقاد الاجتماع الأول للجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة -
حكم ذبح الأضحية ليلا: مكروة ومحرم ويجوز - لعلهم يفقهون -
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

تسلسل زمني للعقوبات الأمريكية على السودان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تسلسل زمني للعقوبات الأمريكية على السودان

02:06 م الخميس 13 يوليو 2017

تسلسل زمني للعقوبات الأمريكية على السودان

الحرب في الجنوب كانت سببا لفرض عقوبات اضافية على ا

لندن (بي بي سي)

§ في 12 أغسطس 1993 أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب رداً على استضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

§ وفي عام 1996 أوقفت الولايات المتحدة عمل سفارتها في الخرطوم.

§ في 3 نوفمبر 1997 أصدر الرئيس "بيل كلينتون" قراراً تنفيذياً بفرض عقوبات مالية وتجارية على السودان، تم بموجبها تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية له، وألزمت الشركات الأمريكية، والمواطنين الأميركيين، بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان. وجاء في القرار إن "السودان يمثل مصدر تهديد لأمن الولايات المتحدة القومي ولسياستها الخارجية".

§ في اغسطس 1998 شنت الولايات المتحدة هجوماً صاروخياً على مصنع الشفاء للأدوية في السودان بسبب قيام المصنع بإنتاج المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة أسلحة الكيميائية حسب قالت الولايات المتحدة في أعقاب الهجوم على سفارتي الولايات المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي وعاصمة تنزانيا دار السلام.

§ 2002 صدر قانون "سلام السودان" ربط العقوبات الامريكية على السودان بالتقدم الذي يتم إحرازه في المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.

§ في عام 2006 أصدر الكونغرس "قانون سلام السودان" الذي ربط العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.

§ كما فرض الكونجرس في عام 2006 عقوبات إضافية ضد "الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" بسبب اعمال القتل والانتهاكات الواسعة في اقليم دارفور غربي السودان. واصدر الرئيس الامريكي جورج بوش الابن قراراً بالحجز على اموال 133 شركة وشخصية سودانية في نفس العام.

هذا المحتوى من

248e48d7b6.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • الخارجية السودانية: حان الوقت لرفع العقوبات عن السودان

    أخبار

  • جنوب السودان... دولة قضت نصف عمرها في حرب أهلية

    أخبار

  • الجنائية الدولية تتخذ قرارها بشأن رفض جنوب أفريقيا توقيف البشير

    أخبار

إعلان

22066e94d5.jpg
7a6fe6daf0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السلطات الألمانية تكتشف 30 لاجئا إفريقيًا تسللوا في قطار بضائع

السلطات الألمانية تكتشف 30 لاجئا إفريقيًا تسللوا في قطار بضائع

انعقاد الاجتماع الأول للجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة

انعقاد الاجتماع الأول للجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة