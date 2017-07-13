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مقتل طفل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

مقتل طفل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

02:15 م الخميس 13 يوليو 2017

مقتل طفل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

مقتل طفل

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بجروح بالغة بالرأس نتيجة التراشق بالحجارة في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بناحية القطنة دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج.

وتلقى العميد جلال أبو سيحلي، مأمور مركز شرطة طما إخطارًا بوجود مشاجرة بناحية القطنة دائرة المركز.

تبين أنها بين كلاً من "جمال صلاح فراس، 47 عامًا"، عامل، طرف أول، و"ماهر محي الدين حمادة، 48 عامًا"، عامل، ونجله "أحمد" 20 عامًا، عامل، مصابين بجروح بالغة في الرأس "طرف ثان".

ونتج عن ذلك مقتل الطفل "محمد جمال صلاح، 6 سنوات"، متأثراً بإصابته بجرح رضي بالرأس نتيجة التراشق بالحجارة، أثناء تواجده أمام مسكنه.

وضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما باعتداء كلاً منهما على الآخر بالضرب والتراشق بالحجارة، وحدوث إصابة الطرف الثاني بسبب خلافات الجيرة.

بسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثاني بالتسبب في إحداث إصابة نجله التي أودت بحياته.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 2894 إداري المركز لسنة 2017.

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