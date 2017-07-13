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مسلحون يمطرون شيخ قبيلة الرميلات بالرصاص أمام أسرته

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مسلحون يمطرون شيخ قبيلة الرميلات بالرصاص أمام أسرته مسلحون يمطرون شيخ قبيلة الرميلات بالرصاص أمام أسرته

التحرير

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قُتل شيخ قبيلة الرميلات برصاص مسلحين داخل منزله بمنطقة جلبانة بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، اليوم الخميس، علاوة على سرقة سيارته.

وكشفت المعاينة مقتل عطا الله حماد عودة 61 عاما، شيخ قبيلة الرميلات بشمال سيناء، مصابا بطلقات في الرأس، وأفاد أبناؤه وزوجاته، أن 5 ملثمين مدججين بالأسلحة النارية، اقتحموا المنزل في تمام العاشرة مساء أمس، أشار أحدهم إلى المجني عليه قائلا: "هو ده.. هو ده"، فأمطروه بالرصاص، وسرقوا سيارته الملاكي من أمام المنزل، وفروا هاربين.

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حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة، وطلبت تحريات قطاع الأمن الوطني.

 

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التحرير

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