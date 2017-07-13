رئيس الوزراء يطالب بإجراء دراسة فنية حول جودة المياه بمصرف «بحر البقر»

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عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، اجتماعًا لمناقشة المقترحات المتعلقة بإقامة مشروع لمعالجة المياه بمصرف بحر البقر شرق القناة، وذلك بحضور وزيري الإسكان، والزراعة، ورئيس المركز القومي للبحوث، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.

وطالب «إسماعيل» بإجراء دراسات فنية وبيئية إضافية خاصة بإقامة المشروع، وإعداد تقرير متكامل حوله يتضمن الآثار البيئية ونوعية المعالجة المطلوبة للمياه أخذًا في الاعتبار الاستخدامات المتوقعة لها، مع تقديم عرض تفصيلي حول الأساليب التكنولوجية التي سوف تطبق في المشروع.

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وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بإقامة مشروع لمعالجة المياه بالمصرف الذي يعاني من التلوث نتيجة الصرف الزراعي والصناعي والصحي، بما يسهم في التغلب على مشكلات المياه به وتعظيم الاستفادة منها واستغلالها في بعض المجالات التي من الممكن استخدامها لمياه الصرف بعد معالجتها.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى النتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة المشكلة من عدد من الوزارات حول جودة المياه بالمصرف، وذلك بعد قيامها بإجراء العديد من التحاليل للوقوف على طبيعة المياه ومدى ملائمتها لإعادة استخدمها مرة أخرى بعد معالجتها في عدة أغراض.