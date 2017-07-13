أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: من نسى التسمية على ذبح الأضحية فهي "حلال" - لعلهم يفقهون -
تعرّف على حكم الانتفاع أو بيع جلود الأضحية - لعلهم يفقهون -
السلطات الألمانية تكتشف 30 لاجئا إفريقيًا تسللوا في قطار بضائع -
انعقاد الاجتماع الأول للجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة -
حكم ذبح الأضحية ليلا: مكروة ومحرم ويجوز - لعلهم يفقهون -
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

رئيس الوزراء يطالب بإجراء دراسة فنية حول جودة المياه بمصرف «بحر البقر»

Google+ Print
رئيس الوزراء يطالب بإجراء دراسة فنية حول جودة المياه بمصرف «بحر البقر» رئيس الوزراء يطالب بإجراء دراسة فنية حول جودة المياه بمصرف «بحر البقر»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، اجتماعًا لمناقشة المقترحات المتعلقة بإقامة مشروع لمعالجة المياه بمصرف بحر البقر شرق القناة، وذلك بحضور وزيري الإسكان، والزراعة، ورئيس المركز القومي للبحوث، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.

وطالب «إسماعيل» بإجراء دراسات فنية وبيئية إضافية خاصة بإقامة المشروع، وإعداد تقرير متكامل حوله يتضمن الآثار البيئية ونوعية المعالجة المطلوبة للمياه أخذًا في الاعتبار الاستخدامات المتوقعة لها، مع تقديم عرض تفصيلي حول الأساليب التكنولوجية التي سوف تطبق في المشروع.

شاهد أيضا

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بإقامة مشروع لمعالجة المياه بالمصرف الذي يعاني من التلوث نتيجة الصرف الزراعي والصناعي والصحي، بما يسهم في التغلب على مشكلات المياه به وتعظيم الاستفادة منها واستغلالها في بعض المجالات التي من الممكن استخدامها لمياه الصرف بعد معالجتها.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى النتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة المشكلة من عدد من الوزارات حول جودة المياه بالمصرف، وذلك بعد قيامها بإجراء العديد من التحاليل للوقوف على طبيعة المياه ومدى ملائمتها لإعادة استخدمها مرة أخرى بعد معالجتها في عدة أغراض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي

بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية

«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام