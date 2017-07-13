«وكيل رياضة البرلمان» يقترح منع الأقل من 18 عاماً من دخول المدرجات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال النائب رضوان الزياتي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن أي أحداث شغب تقع في الملاعب تؤدي إلي تأخر عودة الجماهير إلي الملاعب مرة أخري، مشيراً إلي أن ذلك لا يعني الاستسلام، فالأهم تطبيق القانون، خاصة أن قانون الرياضة الجديدة به باب كامل يتضمن عقوبات الملاعب.

وأوضح الزياتي في تصريحات لـ«التحرير»، إلي أن الحل يكمن في اتباع عدد من الخطوات تبدأ بمنع دخول الجماهير دون الـ18 عاماً إلي المدرجات من خلال ابراز البطاقات الشخصية قبل الدخول، بالإضافة إلي السماح بحضور 5000 مشجع فقط من جماهير الفريق صاحب الأرض، بالإضافة إلي تجهيز الملاعب التي ستقام عليها البطولات بالكاميرا، بالإضافة إلي اسناد مهمة التأمين داخل الملعب إلي الأمن الرياضي علي أن تكون مهمة الشرطة خارج الملعب فقط.

شاهد أيضا



ولفت إلي أنه في حالة نجاح ما سبق يتم زيادة عدد الجماهيرة إلي 10 آلاف، وهكذا إلي أن تعود الأمور إلي نصابها، مشيراً إلي أن مجلس النواب أدي ما عليه وتقدم بتلك المقترحات من قبل، وأنجز قانون الرياضة الجديدة، الذي يتضمن باباً كاملاً للعقوبات تبدأ من 500 جنيه وحتي الحبس. وشدد الزياتي علي ضرورة تطبيق تلك المقترحات بداية من الموسم الجديد حتي تعود الأمور لنصابها، قائلاً: «لكن لو عاوز تمشي الأمور بالبركة..ابقي قابلني».