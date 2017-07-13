رئيس الأركان يلتقي مدير عام القوات متعددة الجنسيات

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التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ديفيد ساترفيلد، مدير عام القوة متعددة الجنسيات والوفد المرافق له.

تناول اللقاء سبل التنسيق لتنفيذ مهام القوة متعددة الجنسيات ومجالات التعاون المشترك مع القوات المسلحة. وأشاد رئيس الأركان بدور مدير عام القوة متعددة الجنسيات خلال فترة عمله بالقوة، التى قاربت على الانتهاء، مؤكدًا الدور الهام الذى تقوم به القوة وما تتمتع به من احترافية فى الأداء، مكنتها من تنفيذ مهامها على الوجه الأكمل بنجاح خلال الفترة الماضية.

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ووجه مدير عام القوة متعددة الجنسيات الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدور الهام الذى تقوم به لتذليل كل المصاعب التى تواجه عمل القوة والسعى الدائم لدعم مهامها، متمنيًا لمصر مزيدًا من التقدم والاستقرار، باعتبارها أحد أهم الركائز الأساسية لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.