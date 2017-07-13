13 يوليو.. تسيير أول رحلة طيران مباشر من ششني الصينية لأسوان

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قال أبو المعاطي شعراوي، المستشار السياحي لمصر بالصين، إن عدد السياح الصينيين الذين زاروا مصر خلال الأشهر الخمس الأولى من هذا العام تضاعف تقريبا عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت نحو 18 ألف سائح صينى فى الفترة من يناير إلى مايو 2017 بزيادة 94 % عن 2016.

وكشف شعراوي في تصريحات خاصة، عن أن الصين أصبحت رابع أكبر مصدر للسائحين إلى مصر منذ بداية عام 2017، وقضى سائحيها 850 ألف ليلة سياحية في مصر خلال الفترة من يناير إلى مايو 2017، مقابل 161 ألف ليلة سياحية خلال نفس الفترة من العام الماضي، متوقعًا زيادة عدد السائحين الصينيين لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توقيع اتفاقية مشتركة بين وزارة الطيران المدنى الصينية والمصرية للقيام برحلتين أو ثلاث رحلات أسبوعية بين القاهرة وشانغهاي -إحدى أكبر المدن فى الصين-، وهى الصفقة التي سيعلن عنها فى سبتمبر المقبل.

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وأعلن عن بدء إقلاع أولى رحلات شركة «إير فلاج» المصرية من شيآن عاصمة مقاطعة شنشي بشمال غرب الصين، إلى مطار أسوان، وذلك في 13 يوليو الجاري، فيما يسعى المكتب السياحي لعمل عروض بالشوارع والميادين الكبرى ببكين وباقي المدن الصينية، يعرض خلالها مقومات السياحة الثقافية والنيلية في مصر، وهى الأنماط التي يقبل عليها السائح الصيني.