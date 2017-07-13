وزيرة الاستثمار تعتذر عن زيارة محافظة كفر الشيخ

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كتب- عمرو الشامي:

أعلنت محافظة كفر الشيخ، عن اعتذار الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن زيارة محافظة كفر الشيخ، اليوم، والتي كان من المقرر أن تبحث سبل الاستثمار مع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، وعددًا من المستثمرين.

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وكان من المقرر أن تلتقي "نصر"، عددًا من المستثمرين وأصحاب المصانع بمنطقة مطوبس الصناعية بالإضافة إلى مسؤولي المنطقة لبحث المعوقات قبل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت محافظة كفرالشيخ أصدرت بيانًا صحفيًا صباح اليوم الخميس، أكدت فيه أن المحافظة ستستقبل الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لتفقد عددًا من المشاريع.