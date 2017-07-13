وزير الصحة يتفقد عددًا من المشروعات القومية بكفر الشيخ

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كتب- عمرو الشامي:

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة ستستقبل اليوم الخميس، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، لتفقد منشآت صحية ومستشفيات.

وأضاف «نصر» في بيان صحفي، تتضمن الزيارة تفقد منشآت صحية ومستشفيات، قبل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرتقبة للمحافظة.

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ومن المقرر، أن يتفقد وزير الصحة عددًا من المستشفيات كبرج البرلس المركزي، وسيدي غازي المركزي، وبلطيم المركزي، وقلين المركزي، والمستشفى العام.

كما يزور منطقة الجزيرة الخضراء القريبة من مشروع الاستزراع السمكي والوحدة الصحية بها.

يذكر أن الرئيس السيسي سيفتتح هذه المشاريع قبيل زيارته المرتقبة لكفر الشيخ.