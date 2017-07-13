أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: من نسى التسمية على ذبح الأضحية فهي "حلال" - لعلهم يفقهون -
تعرّف على حكم الانتفاع أو بيع جلود الأضحية - لعلهم يفقهون -
السلطات الألمانية تكتشف 30 لاجئا إفريقيًا تسللوا في قطار بضائع -
انعقاد الاجتماع الأول للجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة -
حكم ذبح الأضحية ليلا: مكروة ومحرم ويجوز - لعلهم يفقهون -
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير الصحة يتفقد عددًا من المشروعات القومية بكفر الشيخ

Google+ Print
وزير الصحة يتفقد عددًا من المشروعات القومية بكفر الشيخ وزير الصحة يتفقد عددًا من المشروعات القومية بكفر الشيخ

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب- عمرو الشامي:

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة ستستقبل اليوم الخميس، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، لتفقد منشآت صحية ومستشفيات.

وأضاف «نصر» في بيان صحفي، تتضمن الزيارة تفقد منشآت صحية ومستشفيات، قبل زيارة الرئيس عبدالفتاح ، المرتقبة للمحافظة.

شاهد أيضا

ومن المقرر، أن يتفقد وزير الصحة عددًا من المستشفيات كبرج البرلس المركزي، وسيدي غازي المركزي، وبلطيم المركزي، وقلين المركزي، والمستشفى العام.

كما يزور منطقة الجزيرة الخضراء القريبة من مشروع الاستزراع السمكي والوحدة الصحية بها.

يذكر أن الرئيس السيسي سيفتتح هذه المشاريع قبيل زيارته المرتقبة لكفر الشيخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية

الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك

السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك

رئيس تشاد يشيد بدور السيسي في حل أزمات إفريقيا والشرق الأوسط

رئيس تشاد يشيد بدور السيسي في حل أزمات إفريقيا والشرق الأوسط