مسلحون يسرقون سيارة جمع قمامة في الإسماعيلية

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استولى مسلحون على سيارة جمع القمامة تابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، تحت تهديد أسلحة نارية أثناء تفريغ السائق صندوق القمامة بمنطقة أبو بلح بمركز أبوصوير.

تلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية إخطار من العقيد هاني منصور مفتش المباحث، بسرقة سيارة رقم 194 التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

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وقال السائق إنه فوجئ أثناء تفريغ القمامة بمنطقة أبو بلح، بمسلحين ملثمين يستقلون سيارة ملاكي ماركة هيونداي فيرنا بدون لوحات معدنية، استولوا على السيارة بالإكراه، وفروا هاربين.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لتحديد هوية مرتكبي الحادث عقب إغلاق مداخل ومخارج المنطقة، ونشر مواصفات السيارة على جميع الأكمنة.