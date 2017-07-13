تجنب-حجز-تلك-المقاعد-أثناء-السفر-بالطائرة..-والسبب

كتبت- ميرا ماهر:

عادةً ما يكتظ يوم السفر بالعديد من المهام والمسئوليات التي يجب إنجازها قبل وقت محدد.

وللحصول على ذهن صافي بعد الكثير من التحضيرات يوم السفر، لا بد من التأني في اختيار مقعدك على متن الطائرة. حيث يجب أن تختار مقعد يوفر لك الراحة خاصةً خلال الرحلات الطويلة.

لذا ذكر موقع " usatoday" قائمة بالمقاعد التي يجب أن يتجنب المسافر الجلوس عليها كما يلي:

-المقعد الموجود في نهاية الطائرة يحد من راحة المسافر، لأنه لن يتمكن من الرجوع بمقعده إلى الخلف للاسترخاء، ناهيك هن الصوت المزعج لمحرك الطائرة الذي سيلازمك طوال الرحلة.

-المقعد المجاور لمدخل الطائرة الرئيسي، لأنه يعتبر مصدر إزعاج بسبب الازدحام الشديد عليه أثناء الصعود ومغادرة الطائرة.

-المقعد المجاور لدورة المياه، لأن الكثير من الركاب يرتادونه أثناء الرحلة. كما يمكن أن تعاني من الروائح الكريهة بسبب كثرة استخدام الحمام دون تنظيف.

-الجلوس في المقعد الأوسط أو المجاور للممر يعرضك للإزعاج الدائم بسبب حركة المسافرين وأفراد الطاقم، الذين يستخدمون الممرات القريبة منك طوال الرحلة، لذلك اختر الجلوس في المقعد المجاور للنافذة.