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العراق يوقع عقدا لاستثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف

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مصراوي Masrawy

العراق يوقع عقدا لاستثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف

01:56 م الخميس 13 يوليه 2017

العراق يوقع عقدا لاستثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف

وزارة النفط العراقية

بغداد - (د ب أ ):

وقعت وزارة النفط العراقية مع شركة جنرال الكتريك ممثلة بشركة بيكر هيوز اليوم الخميس عقدا لاستثمار الغاز المنتج في حقلي الناصرية والغراف في محافظة الناصرية (375كم جنوبي بغداد).

وقال جبار علي اللعيبي وزير النفط، في تصريح صحفي عقب حفل التوقيع الذي تم في مقر وزارة النفط، إن الوزارة ماضية بتنفيذ خططها الاستراتيجية لتأمين الإيرادات المالية لخزينة الدولة العراقية وتطوير الصناعة النفطية.

وأضاف أن المشروع يمثل نقلة نوعية في عملية استثمار الغاز وسينفذ على مرحلتين، الأولى تنفيذ منشأة لتجفيف وضغط الغاز ( 70 – 100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً) ، والمرحلة الثانية يتم فيها إنجاز المشروع وبناء معمل جديد لسوائل الغاز بقدرة استيعابية تبلغ 200 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.

وأوضح الوزير أن المشروع سيسهم في إيقاف حرق الغاز في حقلي الناصرية والغراف ، فضلا عن توفير الغاز الجاف لاستعماله كوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية والتقليل من استخدام الوقود الثقيل في تلك المحطات مما يساعد في تعزيز كفاءة إنتاج الكهرباء ويحد من الأضرار البيئية .

وأضاف أن المشروع سيقوم بإنتاج آلاف الأطنان من سوائل الغاز سنوياً على شكل غاز البترول المسال والمكثفات وتصدير الفائض منه للأسواق العالمية التي ستعود بإيرادات كبيرة لخزينة الدولة ، فضلا عن انتاج الغاز السائل.

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