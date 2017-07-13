العثور على جثة شاب متفحمة ملقاة وسط الزراعات في الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة لشاب في العقد الثاني من عمره، مصاب بعدة طعنات بالجسم ومتفحم داخل كيس وسط منطقة زراعية بمنطقة الكردود بمدينة بلقاس.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز بلقاس يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة الكردود بالعثور على جثة لشاب داخل كيس نايلون به عده طعنات ومتفحم.

وانتقل ضباط مباحث مركز بلقاس بقيادة الرائد أحمد توفيق، إلى مكان البلاغ وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لشاب يدعى "عبدالله. ع. ح، 25 عامًا"، ومقيم بذات المنطقة.

وأكد عدد من أهالي المنطقة، أن القتيل فوجئ منذ يومين بسرقة دراجته النارية وتوصل إلى مرتكبي واقعة السرقة وعند ذهابه إليهم لاسترداد الدراجة النارية الخاصة به، طعنوه وألقوا جثته وسط الزراعات وأشعلوا النيران ببعض المخلفات ليتفحم جثمانه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط مرتكب الواقعة.