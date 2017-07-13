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لاتهامه طالبات قنا بزراعة الأفيون.. شكوى رسمية ضد عضو هيئة "تدريس جنوب الوادي"

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مصراوي Masrawy

لاتهامه طالبات قنا بزراعة الأفيون.. شكوى رسمية ضد عضو هيئة "تدريس جنوب الوادي"

01:55 م الخميس 13 يوليه 2017

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تقدم عدد من رموز عائلات مركز أبوتشت بمحافظة قنا، اليوم الخميس، بشكوى رسمية لإدارة جامعة جنوب الوادي بقنا ضد الدكتور حسن "ع.م"، مدرس النحو والصرف بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي بقنا، لاتهامه طالبة بتقديم رشوة له عبارة عن قطعة "أفيون" مخدر زرعتها.

وكان "ع.م" مدرس النحو والصرف، نشر تدوينة ساخرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحمل اتهامه للطالبة بزراعة الأفيون وتقديم له على سبيل الرشوة، ما أعده رموز عائلات أبوتشت إهانة لنساء وفتيات المركز كاملًا.

وطالب بركات المهدي، أحد رموز مركز أبوتشت، في تصريحات لـ"مصراوي"، إدارة جامعة جنوب الوادي، بالتحقيق مع عضو هيئة التدريس سالف الذكر الذي جرى إيقافه عن العمل عدة مرات، قائلًا: "مركز أبوتشت في حالة غليان مما كتبه إفكًا بزراعة الفتيات للمخدرات".

وأضاف: "تقدمنا ببلاغ رسمي للإدارة جامعة جنوب الوادي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عضو هيئة التدريس"، مؤكدًا أن الواقعة مختلقة، لأن أخلاق فتيات صعيد تأبى ما ذكره الدكتور حسن علي مغازي.

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