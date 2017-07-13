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إنشاء محطتي غاز طبيعي ومياه شرب بمشروع الـ"140 عمارة" في أسيوط (صور)

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مصراوي Masrawy

إنشاء محطتي غاز طبيعي ومياه شرب بمشروع الـ"140 عمارة" في أسيوط (صور)

01:37 م الخميس 13 يوليو 2017

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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الصحة لتفقد منشآت طبية

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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الصحة لتفقد منشآت طبية

أسيوط - أسامة صديق:

تفقد المهندس نبيل الطيبي، رئيس مركز ومدينة أسيوط، اليوم الخميس، مشروع 140 عمارة سكنية بقرية إسكندرية التحرير بمنقباد، الذي يوفر 3 آلاف و360 وحدة سكنية، بتكلفة تصل إلى 434 مليون جنيه، مؤكدًا الالتزام بالجدول الزمني والتوقيتات المحددة لإنهاء توصيل المرافق للمشروع.

وقال الطيبي، إنه عاين الموقع لدراسة إنشاء محطة غاز طبيعي وتوصيل خطوط الغاز بالمنطقة بالتنسيق مع شركة النيل للغاز، موضحًا أنه سيتم إنشاء غرفة مأخذ ومحطة توزيع وسيتم سحب خطوط من المحطة المقامة لشركة جاسكو.

وأشار رئيس المركز، إلى الانتهاء من الإنارة العامة والداخلية بالمنطقة وتركيب 13 محولًا ومبنى توزيع كهرباء، وجاري تركيب كشافات الليد فور الانتهاء من أعمال الرصف، بالإضافة لتركيب خط مياه فرعي وإنشاء محطة مياه جديدة.

وأضافت المهندسة دعاء عوض، مدير المشروع التابع لجهاز الإسكان والتعمير، أن المرحلة الأولى من المشروع عبارة عن 140 عمارة كاملة المرافق وتسلم 117 عمارة عقب تشطيبها بشكل نهائي، وجاري استلام باقي العمارات بعد انتهاء تشطيبها، تمهيدًا لتسليمها لمستحقيها طبقًا للشروط المحددة سابقًا مشيرًا إلى الانتهاء من مشروعات الكهرباء والمياة والصرف الصحي (محطتان صرف صحي وخط الطرد).

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