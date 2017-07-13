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التعاون الإسلامي تأسف لقرار تمديد العقوبات الأحادية الأمريكية على السودان

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مصراوي Masrawy

التعاون الإسلامي تأسف لقرار تمديد العقوبات الأحادية الأمريكية على السودان

01:42 م الخميس 13 يوليه 2017

التعاون الإسلامي تأسف لقرار تمديد العقوبات الأحادية الأمريكية على السودان

منظمة التعاون الإسلامي

الرياض - ( د ب أ):

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها لقرار تمديد العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على السودان لمدة ثلاثة أشهر, وذلك بالرغم من وفاء السودان بتعهداته المتفق عليها في إطار الحوار الثنائي بين الجانبين .

وأكدت المنظمة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية التي كان آخرها القرار الصادر عن المجلس الوزاري في دورته الرابعة والأربعين التي انعقدت في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، خلال الفترة من 10 إلى 11 يوليو الجاري، بعنوان التضامن مع السودان، ظلت تطالب الإدارة الأمريكية برفع هذه العقوبات الجائرة, وذلك في ضوء التقدم الكبير الذي أحرزه السودان في الالتزام بتعهداته الثنائية مع الولايات المتحدة عبر تطبيق المسارات المتفق عليها والتزاماته الإقليمية والدولية في هذا الصدد.

كما ظلت تدعوها إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول التي ترعي الإرهاب، وذلك بالنظر إلى التعاون الكبير الذي أبداه في التعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره .

وخلُصت الأمانة العامة إلى التزامها بمساندة السودان والتضامن معه لرفع هذه العقوبات اتساقاً مع القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية والمجلس الوزاري في هذا الصدد, وطالبت الإدارة الأمريكية برفعها بصورة نهائية في الموعد الجديد المقترح من جانبها في أكتوبر القادم .

وأصدرت واشنطن قرارا أول أمس الثلاثاء، يقضى بتأجيل رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان لمدة ثلاثة أشهر أخرى، تنتهي في 12 أكتوبر المقبل .

وعلى إثر ذلك، قرر الرئيس السوداني عمر البشير أمس الأربعاء، تجميد لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى التاريخ المذكور .

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