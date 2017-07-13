محافظ القاهرة: التوسع في نشر منافذ البيع بالأحياء الشعبية لمواجهة "جشع التجار"

كتبت - ندى الخولي:

قال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، إن المحافظة تعمل بكل جهد لتوفير السلع وزيادة المعروض من خلال التوسع في نشر منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية في الأحياء الشعبية والمناطق العشوائية لمواجهة جشع التجار وضبط الأسعار بالأسواق، مع تكليف مفتش مديرية التموين ومباحث التموين بزيادة الرقابة على الأسواق والمحلات والمخازن لمراقبة الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها بحي السيدة زينب اليوم الخميس، حيث تفقد خلالها إحدى قوافل التموين التي تقوم المحافظة بدفعها كل يومين بأحد الأحياء الشعبية والأماكن الأكثر احتياجاً للمساهمة في توفير السلع الأساسية المختلفة بأسعار مناسبة ، وتضم القافلة 10 سيارات محملة بالسكر والزيت والفول والعدس والأسماك واللحوم والدواجن ، وقد شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين الذين طالبوا باستمرار هذه القوافل وتكرارها بالمنطقة.

وأصدر المحافظ خلال الجولة تعليماته لرئيس الحي برفع مستوى النظافة وكفاءة الإنارة بالحي ، وإزالة التعديات والإشغالات وإخلاء الأرصفة للمشاة ، إلى جانب إزالة التشوهات والملصقات على الجدران وإعادة طلائها مع سرعة إعادة الأمور لأصلها في الشوارع الفرعية بالحي بعد الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إليها.

كما طالب المحافظ بشن الحملات المستمرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع كافة الإشغالات بميدان السيدة زينب وشارع بورسعيد مع التزام السيارات بالانتظار في الأماكن المخصصة لها وعدم الانتظار الخاطئ ، وسحب السيارات المتروكة والمهملة ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

رافق المحافظ في جولته اللواء محمد الشيخ السكرتير العام ، اللواء عصام شبل مدير شرطة المرافق ، وعدد من قيادات المحافظة.