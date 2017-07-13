حافظ أبو سعدة يطعن على قانون الجمعيات الأهلية أمام مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

أقام المحامي حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017.

حمل الطعن رقم 55357 لسنة 71 قضائية، واختصم أبو سعده كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، وطالب كذلك بإحالة المواد 2 , 9, 14, 19, 21 ,26, 27, 31, 87، 88" من القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها ومخالفتها لمواد دستور 2014.

وذكر أبو سعدة، في دعواه، أن القانون تمت الموافقة عليه بالمخالفة لطرق التصويت التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدًّق في أواخر مايو الماضي، على قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لعام 2017، بعد 6 أشهر من موافقة البرلمان عليه.​