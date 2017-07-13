ضبط مسؤول بمديرية زراعة المنيا بحوزته قطع أثرية (صور)

مصراوي Masrawy

كتب- فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث السياحة والآثار، القبض على مسؤول بمديرية الزراعة بالمنيا، اليوم الخميس، بتهمة حيازة قطع أثرية، للإتجار فيها.

وردت معلومات إلى اللواء طه بيومي، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد قيام (إ ي س، ٥٠ سنة)، مسؤول بإدارة فحص واعتماد التقاوي بالمنيا، بحيازة قطع أثرية والإتجار فيها، وتم القبض عليه أثناء استقلاله سيارة يقودها (روبرت ر ج، ٣٦سنة)، عثرت أجهزة الأمن داخلها على ٢٢٥ عملة أثرية من البرونز و2 فص من العقيق، و٤ مسارج من الفخار عليها رسومات نباتية مختلفة الأشكال والأحجام، وتمثال من البازلت الأسود.

تحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات الخاصة والتأمين، بإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.​

