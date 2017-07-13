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«الفيفا» يرفع الإيقاف عن الاتحاد السوداني لكرة القدم

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«الفيفا» يرفع الإيقاف عن الاتحاد السوداني لكرة القدم «الفيفا» يرفع الإيقاف عن الاتحاد السوداني لكرة القدم

التحرير

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، رفع الإيقاف عن الاتحاد السوداني لكرة القدم، بعد قرار التجميد الذي صدر في حقه خلال الأسبوع الماضي، بعد أن أرسل الاتحاد السوداني تعهد كتابي لـ"فيفا" من السودانية بعدم التدخل مرة أخرى في شئون الكرة السودانية.

وكان قد قرر الاتحاد الدولي تجميد النشاط الكروي في السودان بعد تدخل جهات حكومية فيه، بعد أن أمهل وزارة العدل السودانية حتى الـ30 من شهر يونيو الماضي لتسليم مقر الاتحاد السوداني لكرة القدم إلى مجموعة معتصم جعفر رئيس الاتحاد السوداني الذي تعترف به الفيفا، وإخراج مجموعة الفريق عبد الرحمن سر الختم، الذي أعلن نفسه رئيساً للاتحاد السوداني بعد انتخابات لم تعترف بها الفيفا.

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الجدير بالذكر أن النزاع نشب بين مجموعة سر الختم -وهو جنرال متقاعد في الجيش السوداني - ومجموعة معتصم جعفر - التي تعترف بها الفيفا - حول من يدير النشاط الكروي في البلاد بعد أن سيطرت المجموعة الأولى على مباني الاتحاد عن طريق قوات الشرطة إثر أمر قضائي من وزارة العدل وهو ما اعتبرته الفيفا تدخلا حكوميا في الشأن الرياضي.

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التحرير

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