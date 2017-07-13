محافظ بني سويف ووزير التجارة يفتتحان مصنعين باستثمارات 200 مليون جنيه

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افتتح المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مصنع «EGYPT TEXTAI U H» والذي بلغت تكلفته الاستثمارية 100 مليون جنيه ويعمل به 220 عاملا في مجال تصنيع الأقمشة البوليستر، حيث يعد هذا المصنع أحد المصانع التابعة لإحدى الشركات الرائدة في صناعة الأقمشة والنسيج في كوريا الجنوبية.

كما افتتح المحافظ والوزير مصنع «UL HAWA» بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه ويعمل به 120 عاملًا في مجال صباغة وتجهيز الأقمشة الخام، حيث تفقد المحافظ والوزير خطوط الإنتاج بالمصنع والتي تتمتع بأحدث المواصفات العالمية وأعلى معايير الأمان والجودة، والتكنولوجيا الحديثة في مجال صباغة وتجهيز الأقمشة الخام.

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وأكد المحافظ أن افتتاح هذه المشروعات يعكس نجاح خطة الدولة في استعادة ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري على المستويين المحلي والدولي ويمثل نتيجة واقعية لجهود الحكومة خاصة في مجال توفير البيئة الاستثمارية القوية والمناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

وشهدت الزيارة حضور النائبين بدوي النويشي، وهشام مجدي عضوي مجلس النواب والمهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس أحمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة والدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والمشرف على المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة ومسؤولي الاستثمار والمناطق الصناعية بالمحافظة.