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لجنة المرأة بـ«المصريين الأحرار» تعقد أول اجتماعتها بعد التشكيل الجديد

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لجنة المرأة بـ«المصريين الأحرار» تعقد أول اجتماعتها بعد التشكيل الجديد لجنة المرأة بـ«المصريين الأحرار» تعقد أول اجتماعتها بعد التشكيل الجديد

التحرير

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قال بيان لحزب المصريين الأحرار، اليوم، الخميس، إنه عقدت الدكتورة إيناس صبحي رئيسة لجنة المرأة بالحزب، الاجتماع الأول للجنة، بحضور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ونصر القفاص الأمين العام للحزب، وأعضاء اللجنة.

وذكرت إيناس صبحي، أن الاجتماع تناول كيفية وضع الاستراتيجية العامة للعمل خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن اجتماع الأسبوع المقبل، لمناقشة التصورات والمقترحات التي يعكف الأعضاء على بلورتها حاليا.

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وأشارت إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها أسبوعيا خلال الفترة المقبلة حتى البدء في الخطوات التنفيذية لخطة العمل.

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التحرير

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