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رئيس «اقتراحات البرلمان» يطالب الحكومة بزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة»

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رئيس «اقتراحات البرلمان» يطالب الحكومة بزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» رئيس «اقتراحات البرلمان» يطالب الحكومة بزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة»

التحرير

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طالب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بتوسيع عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وذلك لمراعاة كثرة عدد المواطنين محدودي الدخل. 

وقال العادلي، فى تصريح له اليوم الخميس، إن برنامج تكافل وكرامة أحد أهم إجراءات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفقراء التي اتخذتها الحكومة، ويستفيد منها أكثر من مليون و700 ألف مواطن، مشيرًا إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار والغلاء حاليا، هناك عدد كبير من الفئات الأكثر احتياجا تعاني أشد المعاناة، ولابد من إدخالها ضمن منظومة برنامج تكافل وكرامة لمساعدتها علي مواجهة أعباء المعيشة. 

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وشدد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، علي ضرورة وجود إجراءات من قبل الحكومة لتخفيض نسبة البطالة في ، وسرعة إنجاز المشروعات القومية الكبري لتستوعب أكبر عدد من الشباب. 

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