النائب علاء والي يطالب بتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي العربي

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شدد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزراء الإعلام العرب أمس الأربعاء.

وأشاد والي بتأكيد وزراء الإعلام العرب خلال لقائهم بالرئيس على المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق الإعلام العربي خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية، مما يؤكد شعور الجميع بالمسئولية تجاة قضايا الأمة العربية.

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وطالب رئيس لجنة الإسكان بضرورة تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي العربي بحيث تتم مراعاة الضوابط المهنية والأخلاقية في العمل الإعلامي العربي بشكل واضح لإعادة بناء الفكر والثقافة العربية التي دمرتها بعض الفضائيات المروجة للشائعات.

ولفت إلى أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في إعادة بناء الشعوب وعقول الشباب التب دمرها الإعلام المُخترق والمُروج للإرهاب.