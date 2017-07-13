بروتوكول تعاون بين «الصحة» و«الصين» لإنتاج لقاح الكلب

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قالت وزارة الصحة والسكان إنها وقعت بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية ايجيفاك -إحدى الشركات التابعة لـ"فاكسيرا"، وشركة لياونينج تشنجدا للتكنولوجيا الحيوية سي دي بيو الصينية؛ وذلك لنقل التكنولوجيا لإنتاج لقاح الكلب للاستخدام البشري، بحضور المستشار التجاري للسفارة الصينية بمصر، ووفد من الشركة الصينية، والدكتورة هبة والي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأمصال.

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل اتفاقيات التصنيع المشترك مع الجانب الصيني، ضمن مجموعة المشروعات التي تولي لها الدولة الأهمية القصوى، والتي من شأنها تشجيع الصناعة المحلية.

وأوضح الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أنه سيتم إنتاج اللقاح بمصانع شركة ايجيفاك خلال الـ6 أشهر القادمة؛ حيث من المنتظر أن تكون السعة الإنتاجية للمصنع 3 ملايين فيال سنويا، لافتا إلى أن احتياج مصر سنويا نحو 2 مليون فيال، منها مليون ونصف فيال احتياج وزارة الصحة، ونحو نصف مليون فيل احتياج السوق الخاص؛ حيث سيكون هناك فائض مليون فايل من اللقاح سيتم تصديره للسوق العربية والإفريقية.

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وأشارت الدكتورة هبة والي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأمصال إلى أن ايجيفاك تمتلك خطوط تصنيع وتعبئة جاهزة ومطابقة لأحدث المواصفات العالمية باستثمارات تقدر بنحو 800 مليون جنيه، موضحا أن هذا المصنع يأتي ضمن المشروعات التي تم استكمالها بتمويل المنحة الإماراتية لشركة فاكسيرا.

وأضافت والي أن هذا البروتوكول يأتي تفعيلا للاتفاقية التي تم توقيعها في عام 2016 الماضي؛ لنقل تكنولوجيا التصنيع الجيد فيما يخص لقاح الكلب، مشيرة إلى أنه بذلك تستطيع الشركة تلبية احتياجات مصر من اللقاح، وبأياد مصرية؛ مما يعمل على توفير العملة الأجنبية.

وأوضحت أن البروتوكول يهدف إلى نقل تكنولوجيا التصنيع وتدريب الفنيين العاملين بشركة ايجيفاك من خلال التدريب بمصانع الشركة الصينية، والعودة لتطبيق التدريب تحت إشراف الخبراء الصينيين.