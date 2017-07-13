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ننشر خطوات التظلم من نتيجة الثانوية العامة

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ننشر خطوات التظلم من نتيجة الثانوية العامة ننشر خطوات التظلم من نتيجة الثانوية العامة

التحرير

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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه تقرر فتح باب التظلمات من نتيجة الثانوية العامة، بداية من يوم الأحد المقبل.

وأكد حجازى فى تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، أنه تم طرح نتائج الطلبة فى المدارس اليوم، ومن المقرر تلقى تظلماتهم من تلك النتائج بداية من يوم الأحد، بحيث يتوجه الطالب إلى مديرية التربية والتعليم التابع لها، لتسجيل طلب بالتظلم من المواد التى يحددها.

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وأضاف أنه بعد ذلك يقوم الطالب صاحب التظلم بسداد مبلغ وقدره 100 جنيه عن المادة الواحدة، على أن يتم تحديد موعد له يذهب فيه برفقة ولى أمره للاطلاع على صورة من ورقة الإجابة وتدوين الملاحظات التى يراها، تمهيدًا لعرضها على مستشار المادة، وبذلك يكون أمام أمرين، إما أن يكون الطالب مستحقا للدرجات فيُقبَل التظلم، ويحق له فى تلك الحالة استرداد المبلغ المدفوع عن المادة، وإما أن يكون غير مستحق لأى درجات، وفى تلك الحالة لا يحق له استرداد المبلغ.

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