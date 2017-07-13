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"العدل" تنفي سرقة 12 ختما رسميا من مقار الشهر العقاري

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"العدل" تنفي سرقة 12 ختما رسميا من مقار الشهر العقاري "العدل" تنفي سرقة 12 ختما رسميا من مقار الشهر العقاري

مصراوي Masrawy

"العدل" تنفي سرقة 12 ختما رسميا من مقار الشهر العقاري

01:02 م الخميس 13 يوليو 2017

كتب - عمرو علي:

نفى المستشار ممدوح طبوشة، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، سرقة أختام التوثيق من مكاتب الشهر العقاري بمدينة العبور والمقطم و15 مايو ومدن أخرى، متعجبا "إزاي هتكون الأختام مسروقة وإحنا منعرفش؟''.

أضاف "طبوشة"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بشأن سرقة أختام الشهر العقاري، لا أساس لها على الإطلاق، مضيفاً أنه في حالة حدوث ذلك سيتم إخطار وزارة العدل وعمل اللازم.

وأهاب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، بالصحفيين، توخي الحذر قبل نشر أي معلومات مغلوطة قد تثير الرأي العام.

كان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا ورقة تفيد سرقة أختام الشهر العقاري في بعض فروع التوثيق مثل العبور والمقطم و15 مايو وحلوان، والحسينية والعريش، والجيزة ومطروح.​

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مصراوي Masrawy

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