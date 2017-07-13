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القوى العاملة: مد تلقي طلبات راغبي التدريب بـ"الخدمات البترولية" حتى 20 يوليو

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مصراوي Masrawy

القوى العاملة: مد تلقي طلبات راغبي التدريب بـ"الخدمات البترولية" حتى 20 يوليو

12:54 م الخميس 13 يوليه 2017

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتبت - نورا ممدوح:
قرر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مد موعد قبول طلبات الدفعة السادسة من الراغبين في التدريب من الشباب مجانًا على الخدمات البترولية إلى الخميس 20 يوليو الجاري، بدلا من اليوم الخميس لإتاحة فرصة أكبر للشباب القادم من المحافظات المختلفة.

وقال وزير القوى العاملة -في بيان اليوم- إنه سيتم التدريب بشركة ويزرفورد على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول وحفر الآبار وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار وصيانة الأجهزة والمعدات، وذلك في إطار التعاون مع الوزارة والشركة ومؤسسة الخير.

وأشار سعفان إلى أنه سوف يُمنح المتدرب مكافأة 1000 جنيه شهريا طول فترة البرنامج التدريبي المُنفَذ لمدة ثلاث شهور. وأوضح أنه يُشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريجي المعاهد الفنية فوق المتوسط أو مدارس التعليم الفني الصناعي (الخمس سنوات) أو الجامعة العمالية وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها وأن يكون ملما باللغة الإنجليزية ولا يزيد عمره على 25 سنة.

وأضاف أن البرنامج التدريبي يتطلب التفرغ التام طول فترة التدريب حيث تبدأ ساعات التدريب من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءً وسيُعقد البرنامج بمراكز التدريب ومواقع عمل شركة "ويزرفورد"، وسيتم التأمين على جميع المتدربين من أخطار الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أو الإصابة وبعد اجتياز الدورة، سيُمنح المتدرب شهادة معتمدة من الوزارة والشركاء، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة معتمدة من وزارة القوى العاملة.

وأشار الى إن الطلبات تُقدم باليد خلال المدة المُشار إليها بديوان عام الوزارة ـ 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر .

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