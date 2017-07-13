أخبار عاجلة

حكم ذبح الأضحية ليلا: مكروة ومحرم ويجوز - لعلهم يفقهون -
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مدبولي: وحدات بديلة بالإسكان الاجتماعي لساكني المناطق العشوائية غير الآمنة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مدبولي: وحدات بديلة بالإسكان الاجتماعي لساكني المناطق العشوائية غير الآمنة

12:52 م الخميس 13 يوليه 2017

مدبولي: وحدات بديلة بالإسكان الاجتماعي لساكني المناطق العشوائية غير الآمنة

كتبت- ندى الخولي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، لبحث موقف 11 منطقة عشوائية غير آمنة بالمحافظة، تقع تحت خطوط الضغط العالي.

حضر الاجتماع، وفقًا للبيان الصادر، الخميس، المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر دسوقي مصطفى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، فضلًا عن المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات.

وقال مدبولي: "يوجد بمحافظة القليوبية نحو 11 منطقة عشوائية غير آمنة، تقع تحت خطوط الضغط العالي، حيث قام المواطنون ببناء نحو 4 آلاف وحدة سكنية على نحو 40 فدانًا، بالمخالفة، مما جعل تلك المباني تقع تحت خطوط الضغط العالي، وهو ما يمثل خطورة داهمة على أرواحهم وصحتهم".

وأضاف مدبولي: "هدفنا هو الحفاظ على حياة ساكني تلك المناطق وتأمينهم، وتوفير مستوى حياة أفضل اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً لهم".

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم الاتفاق على توفير وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة لساكني هذه الوحدات الخطرة المخالفة، حيث إن تكلفة نقل خطوط الضغط العالي بالـ11 منطقة تصل إلى نحو 2.2 مليار جنيه، وهذا مبلغ ضخم جدًا، خاصةً وأن هناك نحو 45 منطقة على مستوى الجمهورية بها نفس المشكلة، وبالتالي سيبدأ المحافظ ومسئولو صندوق تطوير العشوائيات في عقد اجتماعات مع ساكني هذه المناطق للاتفاق على نقلهم إلى وحدات سكنية جديدة في مناطق آمنة مخططة، وتتوافر بها الخدمات المختلفة، بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة، على أن يتم تطبيق هذا المقترح على باقي نماذج المناطق العشوائية غير الآمنة التي تقع تحت خطوط الضغط العالي.

وطالب اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، خلال الاجتماع، الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الحصول على عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار في منطقة الخصوص (غرفتان وصالة) لتوفيرها للحالات الخاصة بالمحافظة، ووافق الوزير على أن تتولى المحافظة تحصيل قيمة الإيجار الشهرية من المواطنين المستفيدين بالوحدات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إجراء القرعة العلنية لتخصيص الأراضي بمدينتي "غرب قنا" و"ناصر".. السبت

    أخبار

  • قريبًا.. وزارة الإسكان تطرح الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي

    أخبار

  • توافق على إنشاء مدينة المنصورة الجديدة بمساحة ٥ آلاف فدان

    أخبار

  • مدبولي: تنفيذ 546 عمارة في مشروع الإسكان الاجتماعي ببرج العرب الجديدة

    أخبار

إعلان

6e95868e7a.jpg
2ee2d5e88f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية