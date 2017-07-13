مدبولي: وحدات بديلة بالإسكان الاجتماعي لساكني المناطق العشوائية غير الآمنة

كتبت- ندى الخولي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، لبحث موقف 11 منطقة عشوائية غير آمنة بالمحافظة، تقع تحت خطوط الضغط العالي.

حضر الاجتماع، وفقًا للبيان الصادر، الخميس، المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر دسوقي مصطفى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، فضلًا عن المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات.

وقال مدبولي: "يوجد بمحافظة القليوبية نحو 11 منطقة عشوائية غير آمنة، تقع تحت خطوط الضغط العالي، حيث قام المواطنون ببناء نحو 4 آلاف وحدة سكنية على نحو 40 فدانًا، بالمخالفة، مما جعل تلك المباني تقع تحت خطوط الضغط العالي، وهو ما يمثل خطورة داهمة على أرواحهم وصحتهم".

وأضاف مدبولي: "هدفنا هو الحفاظ على حياة ساكني تلك المناطق وتأمينهم، وتوفير مستوى حياة أفضل اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً لهم".

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم الاتفاق على توفير وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة لساكني هذه الوحدات الخطرة المخالفة، حيث إن تكلفة نقل خطوط الضغط العالي بالـ11 منطقة تصل إلى نحو 2.2 مليار جنيه، وهذا مبلغ ضخم جدًا، خاصةً وأن هناك نحو 45 منطقة على مستوى الجمهورية بها نفس المشكلة، وبالتالي سيبدأ المحافظ ومسئولو صندوق تطوير العشوائيات في عقد اجتماعات مع ساكني هذه المناطق للاتفاق على نقلهم إلى وحدات سكنية جديدة في مناطق آمنة مخططة، وتتوافر بها الخدمات المختلفة، بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة، على أن يتم تطبيق هذا المقترح على باقي نماذج المناطق العشوائية غير الآمنة التي تقع تحت خطوط الضغط العالي.

وطالب اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، خلال الاجتماع، الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الحصول على عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار في منطقة الخصوص (غرفتان وصالة) لتوفيرها للحالات الخاصة بالمحافظة، ووافق الوزير على أن تتولى المحافظة تحصيل قيمة الإيجار الشهرية من المواطنين المستفيدين بالوحدات.