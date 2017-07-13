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للبنات.. كيف تقنعيه باتخاذ خطوات جادة نحو الارتباط؟

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مصراوي Masrawy

للبنات.. كيف تقنعيه باتخاذ خطوات جادة نحو الارتباط؟

01:01 م الخميس 13 يوليه 2017

للبنات.. كيف تقنعيه باتخاذ خطوات جادة نحو الارتباط؟

للبنات..-كيف-تقنعيه-باتخاذ-خطوات-جادة-نحو-الارتباط

كتبت- ميرا ماهر:
تسعى معظم الفتيات لامتلاك قلب رجل والحصول على علاقة جدية متزنة.
لذلك ذكر موقع "identity" بعض الخطوات البسيطة التي لا تحتاج منك سوى إعطاء الطرف الآخر المزيد من وقتك وجهدك، ليكون قلبه في النهاية خالصًا لك بدون منازع، وبالتالي اتخاذ خطوات جادة للارتباط بك.

-كوني أنتِ، فلا يجب أن تخسري نفسك للاستحواذ عليه.

-مجاملته والثناء عليه أمام أصدقائه، ذلك سيساعدك لقطع شوطا كبيراً في العلاقة.

-أعطه اهتماماً خاصاً، فإذا قررتما الخروج مع الأصدقاء، يفضل التحدث معه بطريقة تميزه عن الآخرين.

-اجعليه يشعر بأنه "رجلك"، وذلك بأن يساعدك في اتخاذ قرارات كبيرة، أو إصلاح سيارتك. حتى وإن كنت تستطيعين فعل ذلك بمفردك، يمكنك توليته قيادة أمورك.

-بادري بتقديمه لأصدقائك، حتى لا يعتقد أنك تبعدينه عن حياتك الشخصية.

-مهما كانت طريقة تفكيرك، حاولي السماح له بالفوز من الحين للآخر ولا تشعريه بوجود منافسة بينكما.

-حاولي أن تشعريه بأنه أفضل صديق لك، وكاتم أسرارك، حتى وإن كانت تبدو تافهة بالنسبة لك.

-يمكنك مشاركته الفاتورة بين الحين والآخر أثناء الخروج سوياً، ولا تحمليه الكثير من أعبائك المادية.

 

 

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