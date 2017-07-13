أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: من نسى التسمية على ذبح الأضحية فهي "حلال" - لعلهم يفقهون -
تعرّف على حكم الانتفاع أو بيع جلود الأضحية - لعلهم يفقهون -
السلطات الألمانية تكتشف 30 لاجئا إفريقيًا تسللوا في قطار بضائع -
انعقاد الاجتماع الأول للجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة -
حكم ذبح الأضحية ليلا: مكروة ومحرم ويجوز - لعلهم يفقهون -
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الشرطة التركية تعتقل منتج فيلم عن حياة أردوغان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الشرطة التركية تعتقل منتج فيلم عن حياة أردوغان

12:51 م الخميس 13 يوليو 2017

الشرطة التركية تعتقل منتج فيلم عن حياة أردوغان

الشرطة التركية تعتقل منتج فيلم عن حياة أردوغان

اسطنبول - (د ب أ):

ذكرت وكالة "دوجان" للأنباء، اليوم الخميس، أن الشرطة التركية اعتقلت على أفجي، منتج فيلم يتناول سيرة ذاتية عن طفولة الرئيس رجب طيب أردوغان، ومستهل حياته السياسية أثناء شغله منصب عمدة اسطنبول.

وعُرض الفيلم الذي يحمل اسم "الرئيس"، هذا العام، وتلقى ردود فعل سلبية للغاية.

وبحسب دوجان، فقد تم اتهام أفجي بأنه من أنصار جولن. وتتهم تركيا فتح الله جولن، وهو داعية إسلامي يقيم في الولايات المتحدة ، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي وقعت في العام الماضي.

من ناحية أخرى، تم عرض المقطع الدعائي لفيلم أفجي الأخير، الذي يحمل اسم "يويانيس" (النهضة)، هذا الأسبوع. ويبدو أن الفيلم يصور سيناريو لنجاح الانقلاب في تركيا، فيما يبدو أنه يحاول تجميل نتيجة الانقلاب .

وتشهد تركيا الذكرى السنوية الاولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها فصيل في الجيش ليلة 15 يوليو من العام الماضي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • واشنطن تدعو بكين إلى إطلاق سراح ناشط صيني حائز على نوبل للسلام

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • تركيا: مذكرة التفاهم الأمريكية القطرية تعكس جدية الدوحة في مكافحة

    أخبار

  • أردوغان يستأنف ضد حكم محكمة ألمانية بشأن قصيدة مسيئة له

    أخبار

إعلان

b982da6880.jpg
3672a344f2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السلطات الألمانية تكتشف 30 لاجئا إفريقيًا تسللوا في قطار بضائع

السلطات الألمانية تكتشف 30 لاجئا إفريقيًا تسللوا في قطار بضائع

انعقاد الاجتماع الأول للجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة

انعقاد الاجتماع الأول للجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة