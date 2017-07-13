الشرطة التركية تعتقل منتج فيلم عن حياة أردوغان

اسطنبول - (د ب أ):

ذكرت وكالة "دوجان" للأنباء، اليوم الخميس، أن الشرطة التركية اعتقلت على أفجي، منتج فيلم يتناول سيرة ذاتية عن طفولة الرئيس رجب طيب أردوغان، ومستهل حياته السياسية أثناء شغله منصب عمدة اسطنبول.

وعُرض الفيلم الذي يحمل اسم "الرئيس"، هذا العام، وتلقى ردود فعل سلبية للغاية.

وبحسب دوجان، فقد تم اتهام أفجي بأنه من أنصار جولن. وتتهم تركيا فتح الله جولن، وهو داعية إسلامي يقيم في الولايات المتحدة ، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي وقعت في العام الماضي.

من ناحية أخرى، تم عرض المقطع الدعائي لفيلم أفجي الأخير، الذي يحمل اسم "يويانيس" (النهضة)، هذا الأسبوع. ويبدو أن الفيلم يصور سيناريو لنجاح الانقلاب في تركيا، فيما يبدو أنه يحاول تجميل نتيجة الانقلاب .

وتشهد تركيا الذكرى السنوية الاولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها فصيل في الجيش ليلة 15 يوليو من العام الماضي.