بالصور.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الصحة لتفقد منشآت طبية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، لتفقد عدد من المنشآت الطبية وبحث دعم القطاع الصحي بكفر الشيخ، وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين.

ويتضمن برنامج زيارة وزير الصحة لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، تفقد مستشفيات كفرالشيخ الجامعي، وسيدي غازي المركزي، وبلطيم المركزي، وبرج البرلس المركزي، وعقد اجتماع في مستهل الزيارة، يضم قيادات الصحة، والمحافظة، للتعرف على احتياجات القطاع الطبي، وتقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والمهندس راضى أمين، السكرتير العام، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، والدكتورة نانيس عادل، مستشار وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتورة ماجدة طنطاوي، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور خالد مجاهد، مستشار الوزير للإعلام.

كما حضر الزيارة والاستقبال الدكتورة عبير مغاوري، مستشار الوزير لقطاع الأشعة، والدكتورة كوثر محمود، وكيل الوزارة لشئون التمريض، والدكتور محمد شوقي، مساعد الوزير لشئون التدريب، وأعضاء مجلس النواب، والدكتورة لميس المعداوي، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وعدد القيادات التنفيذية، والشعبية، والصحية، بمحافظة كفر الشيخ.