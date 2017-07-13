القبض على صاحب معرض سيارات وشريكه للاتجار في العملة بالدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على صاحب معرض سيارات وشريكه، بمدينة نبروة للاتجار في النقد الأجنبي، أثناء قيام شخص باستبدال العملات الأجنبية منهما.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدي القمري، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة العقيد السعيد شعير، بقيام كلًا من "حسن. أ. م، 28 عامًا"، صاحب معرض سيارات في بندر نبروه، وشريكه "حامد ت. ا، 35 عامًا"، بالاتجار في النقد الأجنبي بسعر السوق السوداء، خارج المصارف الشرعية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالنقد الأجنبي متخذين من معرض السيارات مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

وأعدت مأمورية ضمت ضباط الأموال العامة بالاشتراك مع وحدة مباحث نبروه، أسفرت عن ضبطهما وبحيازتهما 25 ألف دولار، ومليون و283 ألف و490 جنيهًا مصريًا، و500 ريال سعودي.

كما تم ضبط "أسامة. أ. ع، 50 عامًا"، موظف حال استبدال عملات أجنبية بعملة وطنية.

تم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3710 لسنة 2017 إدارة نبروه.