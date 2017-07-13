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بسبب غسيل سيارة.. مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

بسبب غسيل سيارة.. مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالقليوبية

12:50 م الخميس 13 يوليو 2017

بسبب غسيل سيارة.. مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

شهدت منطقة مساكن إسكو بشبرا الخيمة، مشاجرة بين طرفين استخدمت فيها الأسلحة النارية، بسبب غسل سيارة في الشارع.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع عامل وإصابة 3 آخرين، وسيطرت القوات على الأطراف المتشاجرة، ونقل الجثة والمصاب إلى مستشفى ناصر العام، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين بالأسلحة النارية، ووقوع متوفي ومصابين، وأخطر اللواء أنور سعيد مدير الأمن، فانتقل العقيد محمد عبدالهادي رئيس فرع البحث الجنائي، وقوات الأمن، وتم السيطرة على المتشاجرين.

وتبين أن المشاجرة وقعت بين طرف أول "أحمد. م، 23 عامًا"، عامل، مصاب بطلق ناري خرطوش بالصدر، وتوفي متأثرًا بإصابته فور وصوله للمستشفى، و"رمضان. ع، 31 عامًا" عامل مصاب بطلق ناري خرطوش بالصدر والبطن.

وطرف ثاني "أحمد. ح، 31 عامًا"، سائق مصاب، و"عبدالمطلب. م، 25 عامًا"، عامل، و"أسامة. ن، 29 عامًا، تاجر مصاب بجرح قطعي بالوجه، بحيازته سلاح ناري، فرد خرطوش، أثناء قيام الثاني من الطرف الأول بالتشاجر مع الأول من الطرف الثاني، لقيام الأخير بغسل سيارته بالشارع، فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، استعان على إثرها الطرف الثاني بآخرين، فحضرا وبحيازة أحدهم سلاح ناري فرد خرطوش، وأطلق أعيرة نارية نتج عنها وفاة المجني عليه وإصابة آخرين، وتم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح الناري المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

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