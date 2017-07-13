إحباط محاولة تهريب 5 أطنان دقيق مدعم في الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

ضبطت شرطة التموين بالأقصر، منذ بداية شهر يوليو الجاري، 199 مخالفة تموينية، تنوعت ما بين قضايا عدم إعلان عن الأسعار، وسلع منتهية الصلاحية، وعدم وجود شهادات صحية وتهريب سلع مدعمة وخبز غير مطابق للمواصفات.

وقال المقدم محمد فاضل، رئيس قسم مباحث التموين بالأقصر، إنه تم تكثيف الجهود والحملات التموينية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد كبير من المحاضر وضبط عدد من القضايا منهم 67 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و49 قضية في مجال الوقود خاصة بإعادة بيع 1390 لتر بنزين 80 في السوق السوداء بالإضافة إلى 6 قضايا لسلع منتهية الصلاحية، بأوزان 545 كيلو و7 قضايا لمخالفات في التراخيص، و34 قضية لعدم وجود شهادات صحية ومخالفتها و17 قضية عدم ممارسة نشاط تجار التموين بشكل قانوني، وقضيتين تجميع دقيق بلدي مدعم بوزن 500 كيلو جرام و3 قضايا تصرف في حصة دقيق مستودعات ومخابز بإجمالي أوزان للدقيق 6550 كيلو جرام و5 قضايا ذبح خارج السلخانة لوزن 7 كيلو لحوم و4 قضايا بيع بدون فواتير بإجمالي وزن 850 كيلو للمضبوطات و3 قضايا نقص أوزان لمضبوطات بوزن 1300 كيلو وقضية تصرف في حصة السكر التمويني لدى أحد التجار بوزن 7261 كيلو وقضية خبز مدعم غير مطابق للمواصفات لكمية 100 رغيف.

وأضاف فاضل، أن الحملات مستمرة لمتابعة السلع والأسعار وحالة الأسواق وضبطها ورصد أية مخالفات ووقفها، لافتًا إلى أن شرطة التموين بالأقصر تتابع الموقف التمويني ورصيد السلع وتوافرها بالأسواق وصرف المقررات التموينية، وكافة منافذ البيع وفروع الجملة وأرصدة المطاحن من الدقيق والأقماح بالإضافة إلى توافر المواد البترولية في المحطات والسلع في الأسواق.

في سياق متصل أحبطت مباحث التموين بالأقصر محاولة تهريب أكثر من 5 أطنان من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه في السوق السوداء، خلال حملة تموينية مكبرة حيث تم ايقاف الشاحنة وفحصها وتبين ان السيارة ورقمها 9465 ص ق ف مرور الأقصر محمله بـ210 جوال دقيق بلدي مدعم بوزن 5 آلاف كيلو بما يعادل 5 أطنان، وتبين أن الدقيق المحمل على الشاحنة دقيق بلدي ومدعم وخاص بمستودعات مختلفة ومقرر صرفه عن طريق البطاقات التموينية للمواطنين بدون فواتير وحاول المتهمون تهريبه بغرض بيعه في السوق السوداء بهدف التربح غير المشروع.

