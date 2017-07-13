فقأوا عين راكبة.. القبض على 4 أطفال رشقوا قطارا بالحجارة في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيبت مهندسة بفقأ عينها اليسرى، إثر رشق 4 أطفال قطار "القاهرة - أبو حماد"، بالحجارة، أثناء مروره بقرية سندنهور ببنها، فأصابت إحداها راكبة، كانت تجلس بجوار الشباك، وتوجهت إلى المستشفى، عقب نزولها من القطار، وحررت محضرًا اتهمت فيه هيئة السكك الحديدية بالإهمال لعدم إصلاح الشبابيك، فيما ألقي القبض على الأطفال، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى المقدم محمد درويش، رئيس مباحث مركز بنها، إشارة من مستشفى بنها، بوصول "شيرين أحمد محمد رشاش، 41 عامًا"، مشرف فني بالوحدة المحلية بمركز أبو حماد، شرقية، بانفجار في العين اليسرى، وجرح قطعي بالحاجب الأيسر، وأخطر اللواء أنور سعيد مدير الأمن فانتقل العميد حسام الحسيني مفتش المباحث، وبسؤالها قررت أنها أثناء استقلالها القطار رقم 955 ( القاهره – أبو حماد )، وأمام قرية سندنهور – دائرة مركز بنها، اصطدمت قطعة حجرية بوجهها، ما أدى لإصابتها، واتهمت هيئة السكك الحديدية بالإهمال.

وتوصلت التحريات، إلى أن 4 أطفال سنهم يتراوح ما بين 12 و15 عامًا، يقومون باللهو على شريط السكه الحديد أمام قرية سندنهور، ويرشقون بعضهم بالحجارة، ويرشقون بها القطارات، فأصابت إحداها المجني عليها، وضبط الأطفال وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وبالعرض على النيابة، قررت تسلم الأطفال لأسرهم مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم وإحضارهم للنيابة فور طلبهم.