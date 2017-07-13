وزير التعليم العالي يعتمد التعيينات الإدارية الجديدة بالجامعات

القاهرة - (أ ش أ):

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا وزاريا بتعيين عدد من القيادات الجامعية بجامعة طنطا لمدة عام.

تضمن القرار تعيين كل من محمد عبد الرحمن مصطفى مديرا عاما للدراسات العليا والبحوث، وعادل إسماعيل متولى مديرا عامًا للحسابات والموازنة، وصبحى سيد محمد أمينا لكلية الطب بجامعة الفيوم.

كما أصدر الوزير عدة قرارات وزارية بتجديد تعيين 10 من القيادات الإدارية لمدة عام بجامعتي عين شمس ، والقاهرة ، ففي جامعة عين شمس، قرر الوزير تجديد تعيين كل من: زهرة العلا محمد فوزى مديرًا عامًا للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشبكات، وعلاء الدين عبد المعطى محمود مديرًا عامًا للتنظيم والإدارة، وتوفيق بيومى صالح مديرًا عامًا للمطبعة، وإنشراح إبراهيم صلاح محمد أمينًا لكلية التربية، وتوفيق بيومى صالح مديرًا عامًا للمطبعة، وسحر مصطفى مجاهد مديرًا عامًا لرعاية الشباب.

وفي المستشفى التخصصي بالجامعة وافق الوزير على تجديد تعيين كل من محمد عبد النبى محمد مديرًا عامًا للعلاج بأجر، وهويدا نور الدين محمد مديرًا عامًا للتموين الطبي والصيدليات، وأحمد عبد الفضيل أبو زيد مديرًا عامًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشبكات.

وفي جامعة القاهرة، قرر الوزير تجديد تعيين كل من منى محمد إسماعيل أمينًا عامًا للتوجيه المالي والإداري، و ماجدة عبد الله محمد مديرًا عامًا للموازنة والحسابات.​